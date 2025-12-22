En plena Navidad, la CC conocerá apelación de Fernanda Bonilla

-

El próximo 25 de diciembre, en plena Navidad, los magistrados de la CC conocerán una apelación relacionada con el caso Melissa Palacios.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) programaron para el próximo 25 de diciembre una vista pública relacionada con el caso de Melissa Palacios.

Se trata de una vista pública para conocer una apelación que presentó María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados del crimen de Palacios. La apelación fue presentada luego que la Sala Primera de Mayor Riesgo denegara un amparo a los acusados.

De acuerdo con una fuente consultada, la vista pública será evacuada por escrito, por lo que las partes no deberán acudir a la CC.

Ya que las partes presentarán por escrito sus argumentos, los magistrados deberán analizarlos y posteriormente resolver si otorga o no la apelación planteada.

La resolución de la CC será vital para el desarrollo del proceso penal en contra de los acusados.

(Foto:captura de pantalla)

Palacios era una universitaria reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.

Desde que fueron enviados a juicio por asesinato, los acusados han interpuesto una serie de acciones legales, logrando retrasar el inicio de juicio.

El próximo 5 de enero está prevista una audiencia de ofrecimiento de prueba.