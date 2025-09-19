Abundante lluvia para este sábado: así estará el clima este 20 de septiembre

Las lluvias continuarán este sábado.
Para este sábado 20 de septiembre se espera un ambiente húmedo e inestable, así como nublados parciales con tormentas locales severas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana habrá neblina en Occidente, Altiplano Central, Valles de Oriente y Franja Transversal del Norte. Habrá nublados parciales y lloviznas fuertes, las cuales irán disminuyendo al mediodía.
Por la tarde habrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país.
Los mayores acumulados se presentarán al norte del Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Norte de Valles de oriente.