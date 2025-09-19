El agente de la PMT que murió tras impactar contra un cerdo

El agente estaba por comenzar su jornada laboral cuando ocurrió la tragedia.
OTRAS NOTICIAS: La joven de 20 años que se dedicaba a extorsionar y tenía 4 órdenes de captura
Un accidente de tránsito acabó con la vida de Jonathan Matías Hernández Gómez, de 24 años, quien trabajaba como agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
La tragedia ocurrió en la ruta nacional 18, caserío Los Riscos, San Pedro Pinula, cuando Hernández perdió el control de su motocicleta, impactó contra un cerdo y se estrelló contra una pared de piedra.
El agente era originario de la aldea Guisiltepeque y según testigos, circulaba a velocidad moderada bajo una intensa lluvia cuando el animal se cruzó de forma inesperada.
Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de la subestación San Pedro Pinula, quienes confirmaron que el agente ya no contaba con signos vitales, pues sufrió politraumatismo general.
El cerdo también quedó sin vida a la orilla de la ruta.
*Con información de Élfego Escobar