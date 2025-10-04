Versión Impresa
Lluvias con granizo: así estará el clima este domingo 5 de octubre

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 14:22
El territorio nacional continuará presentando un clima lluvioso. (Foto: Shutterstock)

El territorio nacional continuará presentando un clima lluvioso. (Foto: Shutterstock)

Abundante lluvia, viento y posible granizo pronostican los expertos.

Durante la mañana se espera mucha neblina y un alto índice de radiación solar.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) advierte lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche del domingo 5 de octubre.

Las lluvias fuertes puede promover el crecimiento de ríos, deslaves, inundaciones, entre otros. Se recomienda tomar medidas de prevención. (Foto: INSIVUMEH)
Las lluvias fuertes puede promover el crecimiento de ríos, deslaves, inundaciones, entre otros. Se recomienda tomar medidas de prevención. (Foto: INSIVUMEH)

Además, de una probabilidad de caída de granizo.

Autoridades piden tomar las debidas precauciones y evitar las zonas de riesgo.

