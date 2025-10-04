Lluvias con granizo: así estará el clima este domingo 5 de octubre

Abundante lluvia, viento y posible granizo pronostican los expertos.
Durante la mañana se espera mucha neblina y un alto índice de radiación solar.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) advierte lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche del domingo 5 de octubre.
Además, de una probabilidad de caída de granizo.
Autoridades piden tomar las debidas precauciones y evitar las zonas de riesgo.