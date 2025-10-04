Buscan conservar cinco especies de tortugas marinas en Guatemala

-

Según estudios, solo una de cada mil neonatos logra llegar a una vida adulta, es por eso los esfuerzos para la conservación.

En el mundo existen siete especies de tortugas marinas registradas y Guatemala tiene en sus costas del lado del Pacífico y litoral del Caribe, la visita y anidación de cinco de esas especies.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) junto a otras instituciones no gubernamentales realizan acercamientos con comunidades, para la conservación de las tortugas marinas.

Nuestro Diario viajó a la aldea el Jiote, Moyuta, Jutiapa, donde se pudo observar parte del acercamiento y el apoyo que requiere la comunidad, ya que prácticamente viven en una isla, entre el canal de Chiquimulilla y el océano Pacífico, el único medio de transporte para llegar es por medio de lanchas.

De septiembre a diciembre es la temporada de desove (reproducción) de la tortuga conocida como Parlama, de la cual, según acuerdo ya establecido, los comunitarios pueden disponer del 80 por ciento de la recolección de huevos, lo que ayuda a la conservación de la especie.

Parte de las actividades que los pobladores realizan es la limpieza de la playa, que no es muy visitada, pero el mar expulsa la basura y eso puede perjudicar a las tortugas, ya que pueden confundir el material con algo comestible y eso les puede provocar asfixia y la muerte.

A estas jornadas se unen elementos de la Marina del Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil.

Con unas horas de vida inicia una carrera por la vida para estas pequeñas tortugas. (Foto: Jorge Senté)

Importancia de las tortugas marinas

Las tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener la salud de los lechos de pastos marinos y los arrecifes coralinos, que benefician a especies con valor comercial, como el camarón, la langosta y el atún.

Las tortugas marinas son representantes vivos de un grupo de reptiles que han existido en el Planeta Tierra y han recorrido nuestros mares durante los últimos 100 millones de años. Las tortugas tienen un significado cultural muy importante y un valor turístico considerable.

Las tortugas marinas pueden poner más de 150 huevos por nido y pueden anidar varias veces en cada estación, con lo cual compensan las altas tasas de mortalidad que impiden a la mayoría de las tortugas marinas llegar a la madurez.

Especies que visitan nuestras playas

En el mundo se tiene el registro de siete especies, de esas cinco son las que visitan las playas del litoral del Pacífico y en el caribe. De todas de la única que puede ser comercializado los huevos es la Parlama, las otras es prohibido su captura, comercio o maltrato.

* Tortuga Parlama

* Tortuga Baule

* Tortuga Carey, especie que se encuentra en peligro de extinción

* Tortuga Cabezona

* Tortuga Verde

* Tortuga Negra del Pacífico

Desove y recolección de la noche

Luego de la limpieza de la playa, llega la velada, donde desde las 8 de la noche hacen recorridos a la orilla del mar, a la espera de la tortuga, que luego de recorrer miles de kilómetros llega a la costa donde hace su nido y deposita sus huevos.

La forma de llegar a la playa es por medio de lancha.

Seguido de eso entierra los huevos y luego, entre 40 y 45 días, los neonatos rompen el cascarón y salen.

Lo siguiente es la liberación y con esto inicia la carrera por la vida para cada tortuga, que de lograr llegar a una vida adulta regresará a esta misma playa a depositar sus huevos e iniciar otro ciclo.