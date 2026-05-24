Roma y Como aseguran últimos puestos para la Champions

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Este domingo la Serie A bajó el telón de la temporada 2025-2026 y quedaron definidos los últimos boletos para la próxima edición de la UEFA Champions League. La gran sorpresa de la jornada fue la clasificación de la Roma y el Como, equipos que no fallaron en la fecha decisiva y sellaron su presencia en el torneo más importante de clubes en Europa.

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El conjunto romano cumplió con su tarea al vencer 2-0 de visitante al Hellas Verona gracias a las anotaciones de Donny Malen al minuto 55 y Stefan El Shaarawy al 90+2, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato italiano.

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Por su parte, el Como firmó una temporada histórica bajo el mando de Cesc Fàbregas al golear 4-1 al Cremonese en condición de visitante. El modesto club italiano necesitaba sumar para mantenerse en puestos de Champions y terminó logrando una clasificación memorable gracias a su mejor diferencia de goles, dejando sin opciones a la Juventus.

Los bianconeri, que empataron en casa del Torino (2-2) en un partido marcado por un retraso previo debido a incidentes provocados por aficionados, dependían de una derrota del Como para mantenerse con vida en la lucha europea, algo que finalmente no ocurrió.

Entre otros resultados destacados de la jornada, el AC Milan cayó 1-2 en casa frente al Cagliari, mientras que el Nápoli cerró la campaña con una victoria 1-0 sobre el Udinese Calcio en la despedida del técnico Antonio Conte, quien deja al conjunto napolitano como subcampeón del torneo, únicamente por detrás del Inter de Milán.

El Derbi de Turín termina en empate



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De esta manera, los equipos clasificados a la próxima edición de la Champions League son el Inter de Milán, Nápoli, Roma y Como, siendo el club dirigido por Cesc Fàbregas la gran revelación del futbol italiano en esta temporada.