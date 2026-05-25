Juez deja libres a capturados por ataque a Brenda Granados, concejal de Chinautla

Por considerar que no existían elementos suficientes, un Juzgado de Turno decidió dejar en libertad a los dos supuestos atacantes de la concejal Cuarto de la Municipalidad de Chinautla.
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Tras efectuar la audiencia de primera declaración, los dos señalados de haber atacado a la concejal Cuarto de la Municipalidad de Chinautla, Brenda Granados, quedaron en libertad,
El Juzgado consideró que no existían elementos suficientes para establecer la posible participación de los dos capturados en el ataque armado.
Por este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) había capturado a Benjamín Gómez de 29 años, y Josué Vicente, de 18.
En el ataque, Granados era acompañada de su esposo Ronnie Ayala. Ambos se conducían en un vehículo tipo camioneta cuando fueron atacados.
Así fue la captura
Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), la detención de Gómez y Vicente se dio luego de haberlo localizado en la aldea La Laguneta, frente a los campos de fútbol de San Pedro Sacatepéquez.
El ataque armado se produjo en horas de la mañana cuando la pareja de esposos se conducía en un vehículo tipo camioneta sobre la carretera a la aldea La Laguneta, San Pedro Sacatepéquez.
De acuerdo con la información preliminar, la pareja intentó defenderse utilizando su vehículo para colisionar contra la motocicleta en la que se conducían los atacantes.