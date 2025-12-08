AC Milan gana en Torino e iguala al Nápoli en la cima de Serie A

-

El AC Milan, que perdía 2-0 en el campo del Torino, remontó este lunes para imponerse 3-2 gracias a un doblete de Christian Pulisic, clave a pesar de estar enfermo, para devolver a su equipo a la cima de la Serie A, en el cierre de la jornada 14.

En Turín, tras veinte minutos iniciales desastrosos, en los que el Torino marcó a través de Nikola Vlasic (10, de penal) y Duvan Zapata (17), el Milan logró reaccionar.

El internacional francés Adrien Rabiot redujo la diferencia (24) con un disparo lejano que se coló por la escuadra, su primer gol desde que llegó al AC Milan procedente del Marsella a finales de agosto.

La entrada en la segunda parte de Pulisic, que se había quedado en el banquillo por estar resfriado, sentenció al Torino.

El estadounidense empató en el minuto 67 en su primer toque de balón, apenas un minuto después de sustituir a Davide Bartesaghi. El exjugador del Dortmund dio la victoria a su equipo en el minuto 77 al rematar un centro de Samuele Ricci.

Gracias a su decimotercer partido consecutivo de la Serie A sin derrota, el Milan alcanzó con sus 31 puntos al Nápoli, que venció 2-1 a la Juventus el domingo, aunque ocupa el segundo lugar por diferencia de goles desfavorable (+10 contra +11).