El emotivo abrazo entre Francisco Paez y el Padre Guilherme

Durante la presentación del padre y DJ Guilherme sorprendió la participación de Francisco Paez, vocalista de Malacates Trébol Shop.
Paez sorprendió con su participación junto al famoso mensajero de la fe, interpretando "Ni un centavo", tema con el que el sacerdote portugués le acompañó.
El momento emocionó a los guatemaltecos y fue grabado con los teléfonos celulares.
La poderosa noche donde se dio un mensaje de fe y esperanza a través de la música electrónica, se llenó de color con la inesperada presencia del talento guatemalteco.
Talento espiritual
El padre y dj Guilherme Guimarães Peixoto celebró la misa en la Catedral Metropolitana, este miércoles 11 de marzo, compartiendo un poderoso mensaje a la juventud guatemalteca.
Esta noche cierra su participación con la presencia del vocalista de una de las bandas más consentidas del país.
En un video enviado en exclusiva a Soy502 se aprecia el momento en el que el padre y el cantautor guatemalteco se dan un fraternal abrazo, momento que emocionó a los fieles que buscaron en la música un momento para encontrarse con Dios.
