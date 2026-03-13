Productos guatemaltecos de exportación se posicionan en el comercio mundial

-

La apuesta por la industrialización agrícola y el impulso de plataformas como AGRITRADE posicionan al país como un referente de exportación regional.

Las exportaciones nacionales están dando un giro drástico, ya que no se trata solo de enviar materias primas a granel, sino de conquistar el paladar del consumidor final directamente en el estante del supermercado.

En palabras de los exportadores, Guatemala ha dejado de ser únicamente el "huerto del mundo" para transformarse en una despensa sofisticada.

Este cambio de paradigma, impulsado por la innovación y la búsqueda de valor agregado, está redefiniendo la posición del país en el comercio global, representando actualmente el agro el 30% de las exportaciones totales y un 15% del Producto Interno Bruto (PIB), según Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Se estima que el sector agrícola representa el 30% de las exportaciones totales y el 15% del PIB. (Foto: Canva/Soy502)

La estrategia actual de los exportadores guatemaltecos se centra en la "oferta exportable con valor agregado". Esto implica que el producto salga de las fronteras listo para ser consumido en los supermercados más importantes del mundo, especialmente en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

"Estamos apuntalando a una generación de exportación con valor agregado, es decir, ya no únicamente exportar productos a granel, sino que vayan productos procesados que puedan venderse directamente en los supermercados importantes de los Estados Unidos", explico Estuardo Castro, tesorero de plataforma AGRITRADE.

Esta transformación permite que el productor retenga un mayor margen de beneficio y genere empleo técnico en el área rural, como lo señaló Carballido, quien resaltó el esfuerzo detrás de este posicionamiento.

"El exportador se tiene que formar en las capacidades de poder cumplir estándares exigentes que permitan llegar a las mesas de los demás países con la calidad y estabilidad que se necesita; no es fruto de la casualidad, sino de un esfuerzo de muchísimos años", refirió el director general de Agexport.

Los exportadores buscan que el producto llegue a fronteras internacionales listo para ser consumido en los supermercados más importantes del mundo. (Foto: Canva/Soy502)

El impulso de AGRITRADE

En este ecosistema, la plataforma AGRITRADE ha sido el catalizador fundamental. Con 22 ediciones, esta feria se ha convertido en un pilar para identificar tendencias de consumo y abrir nuevos mercados.

Según Eddy Martínez, presidente del comité organizador de AGRITRADE, esta plataforma no solo facilita negocios con más de 100 compradores internacionales de países como Canadá, Japón, España y Rusia, sino que también es una herramienta de formación para asociaciones rurales.

"Somos un país pequeño, pero eso no limita que podamos competirle a grandes potencias frutícolas como México, Brasil o Perú. A pesar de los retos y la incertidumbre en temas como aranceles o logística, Guatemala ha despertado el interés mundial y AGRITRADE es la herramienta para mitigar problemas buscando mercados en Europa, Asia y Suramérica", refirió Martínez.

Casos de éxito

Uno de los hitos más notables es el sector del plátano, que hace una década apenas figuraba en el contexto exportador masivo. A través de las demandas escuchadas en AGRITRADE, los productores pasaron de abastecer únicamente el mercado local a convertir a Guatemala en el primer exportador mundial.

"El plátano era un producto que hace 10 años tenía un volumen de exportación bastante bajo; actualmente somos el primer exportador, enviando más de 15,000 contenedores anuales de plátano fresco, pero lo más interesante es que la agroindustria del plátano congelado también está creciendo aceleradamente", enfatizó Martínez.

Otro sector que ha mostrado una musculatura sorprendente es el de las frutas tropicales. Guatemala se ha consolidado como el número uno a nivel mundial en la exportación de melones, enviando más de 18,000 contenedores anuales. A este éxito se suma la papaya, donde el país ocupa el tercer lugar global con el envío de 1,500 contenedores por año.

El sector de frutas tropicales se ha fortalecido en el extranjero. (Foto: Canva/Soy502)

El sector de la floricultura ha demostrado que Guatemala puede competir en estética y logística con gigantes establecidos. Actualmente, el país es el cuarto exportador mundial de rosas, una posición que le permite medirse cara a cara con naciones de tradición floral como Ecuador, Colombia y Kenia.

Mientras el cardamomo se mantiene en el primer lugar mundial, productos como el mango están en una fase de expansión agresiva. Actualmente, Guatemala ocupa el quinto lugar en exportación de mango en Latinoamérica, siendo superado por potencias como México y Brasil.

"El reto que tenemos en ese sector en específico es llegar a un segundo o tercer lugar, lo que significaría duplicar las exportaciones actuales", señaló Martínez.

Con una estrategia enfocada al año 2035 para alcanzar los 35,000 millones de dólares en exportaciones totales, el sector agrícola guatemalteco reafirma que el valor agregado es la llave para mantener la vigencia en el competitivo mercado global.

Guatemala en el ranking agrícola mundial Producto Posición mundial Volumen / detalle Plátano 1° Lugar Más de 15,000 contenedores anuales Melón 1° Lugar Exportación de más de 18,000 contenedores Cardamomo 1° Lugar Referente histórico de exportación Banano 2° Lugar Pilar de la oferta tradicional Papaya 3° Lugar Cerca de 1,500 contenedores por año Rosas 4° Lugar Compitiendo con Kenia y Colombia

Fuente: Agexport