Se acaba el amor entre Tom Cruise y Ana de Armas

La chispa que unió a Tom Cruise y Ana de Armas se apagó, pero el respeto entre ambos sigue intacto.
Tom Cruise y Ana de Armas se separaron de manera amistosa de una relación, que aunque breve, fue intensa y dio mucho de que hablar en el medio del espectáculo.
Medios aseguran que la pareja se dijo adiós tras darse cuenta de que la chispa entre ellos se había desvanecido. A pesar de todo, seguirán colaborando profesionalmente en futuros proyectos cinematográficos.
La relación comenzó durante la preproducción de la película Deeper, y rápidamente se convirtió en un romance visible en eventos públicos, escapadas románticas y apariciones en celebraciones como el cumpleaños de David Beckham.
Sin embargo, según fuentes cercanas citadas por medios como The Sun, ambos decidieron poner fin a su vínculo sentimental de forma madura y respetuosa, reconociendo que la conexión inicial ya no estaba presente.