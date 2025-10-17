Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se acaba el amor entre Tom Cruise y Ana de Armas

  • Con información de Susan González/Kevyn Girón/Colaboradores
17 de octubre de 2025, 10:57
Después de una relación intensa y breve, los actores decidieron tomar caminos distintos con madurez. (Foto: X)

Después de una relación intensa y breve, los actores decidieron tomar caminos distintos con madurez. (Foto: X)

La chispa que unió a Tom Cruise y Ana de Armas se apagó, pero el respeto entre ambos sigue intacto.

ENTÉRATE: ¿Romance? Tom Cruise y Ana de Armas son captados agarrados de la mano

Tom Cruise y Ana de Armas se separaron de manera amistosa de una relación, que aunque breve, fue intensa y dio mucho de que hablar en el medio del espectáculo.

La química que comenzó en el set de "Deeper" traspasó la pantalla, pero no sobrevivió al tiempo. (Foto: Getty Imagen)
La química que comenzó en el set de "Deeper" traspasó la pantalla, pero no sobrevivió al tiempo. (Foto: Getty Imagen)

Medios aseguran que la pareja se dijo adiós tras darse cuenta de que la chispa entre ellos se había desvanecido. A pesar de todo, seguirán colaborando profesionalmente en futuros proyectos cinematográficos.

La relación comenzó durante la preproducción de la película Deeper, y rápidamente se convirtió en un romance visible en eventos públicos, escapadas románticas y apariciones en celebraciones como el cumpleaños de David Beckham.

LEE: Tom Cruise y Ana de Armas planean casarse en el espacio

Su romance fue fugaz, elegante y tan comentado como cualquier superproducción de Hollywood. (Foto: Getty Imagen)
Su romance fue fugaz, elegante y tan comentado como cualquier superproducción de Hollywood. (Foto: Getty Imagen)

Sin embargo, según fuentes cercanas citadas por medios como The Sun, ambos decidieron poner fin a su vínculo sentimental de forma madura y respetuosa, reconociendo que la conexión inicial ya no estaba presente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar