Tom Cruise y Ana de Armas planean casarse en el espacio

La relación entre el actor estadounidense y la actriz cubana marcha de maravilla. Ambos comparten sus creencias, lo que fortalece su vínculo.

Tom Cruise y Ana de Armas planean su boda, que promete ser uno de los eventos más importantes de la historia, ya que quieren celebrarla en el espacio.

Tom Cruise estaría listo para dar el siguiente paso con Ana de Armas. (Foto: X)

Según Radar Online, Cruise está enamorado y decidido a casarse porque Armas aceptó su devoción por la cienciología, un movimiento religioso que ha recibido críticas durante años.

La pareja vive una etapa de amor, respeto y conexión espiritual. (Foto: X)