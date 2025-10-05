Tom Cruise y Ana de Armas planean casarse en el espacio

El romance entre Tom y Ana se fortalece con respeto y creencias compartidas.
La relación entre el actor estadounidense y la actriz cubana marcha de maravilla. Ambos comparten sus creencias, lo que fortalece su vínculo.
Tom Cruise y Ana de Armas planean su boda, que promete ser uno de los eventos más importantes de la historia, ya que quieren celebrarla en el espacio.
Según Radar Online, Cruise está enamorado y decidido a casarse porque Armas aceptó su devoción por la cienciología, un movimiento religioso que ha recibido críticas durante años.
"Tom siempre fue sincero al decir que la cienciología ocupa un lugar central en su vida, y Ana la respeta; incluso se reunió con miembros destacados de la iglesia y mostró interés genuino. Por fin está con alguien que acepta sus creencias", afirma una fuente cercana. Ambos darán pronto el siguiente paso en su relación.