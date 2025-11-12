La Academia premia a Tom Cruise con el Oscar honorífico

-

Su compromiso con el cine lo convierte en un ícono de Hollywood.

Este domingo, Tom Cruise subirá al escenario del Ray Dolby Ballroom para recibir un Óscar honorífico, un reconocimiento que llega tras más de cuatro décadas de carrera y múltiples acrobacias que redefinieron el cine de acción.

Su trayectoria artística no se limita a la actuación, también ha incursionado en la producción. (Foto: X)

Aunque muchos imaginan que podría hacerlo colgado de un cable o en motocicleta, el actor promete una entrada sencilla y un discurso lleno de gratitud.

Cruise, nominado tres veces al Óscar por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia, nunca había sido premiado por la Academia.

Cruise recibirá el galardón este domingo. (Foto: X)

Sin embargo, su incansable compromiso con la experiencia cinematográfica lo ha convertido en un símbolo de Hollywood. Durante la pandemia, defendió el estreno en cines de Top Gun: Maverick, devolviendo al público la emoción de la gran pantalla.

En la cinta Rain Man, junto a Dustin Hoffman. (Foto: X)

El actor, que ha arriesgado su vida en escenas imposibles, recibirá al fin el reconocimiento por mantener viva la magia del cine. Junto a él, tres artistas más también recibirán los Óscar honoríficos.

La cantante Dolly Parton será homenajeada con el premio Jean Hersholt por su labor humanitaria. También serán distinguidos el diseñador de producción Wynn Thomas, por su trabajo en filmes como Malcolm X y Figuras ocultas, y la coreógrafa Debbie Allen, reconocida por sus aportes al cine y por dirigir varias ceremonias de los premios de la Academia.