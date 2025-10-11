El fuerte accidente captado por las cámaras de Antigua Guatemala (video)

El fuerte impacto entre dos conductores quedó grabado
La Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala, a través de sus cámaras de seguridad, captó un fuerte choque entre dos conductores.
En el video se observa que un conductor de moto se habría detenido y colocado sus luces intermitentes para cruzar hacia el carril izquierdo.
Sin embargo, otro motorista que se conducía a excesiva velocidad no se percata de las luces y termina impactando por detrás.
Ambos conductores caen al suelo con señales de dolor. Otros motoristas que iban detrás detuvieron el paso.
Las autoridades municipales hacen un llamado para evitar conducir en exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito.