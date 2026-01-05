Así trasladan a Maduro al Tribunal donde comparecerá por primera vez tras su captura

El exmandatario venezolano fue trasladado en las primeras horas de la mañana a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia
OTRAS NOTICIAS: Donald Trump dice que Cuba está "a punto de caer"
Dos días después de lograr la captura de Nicolás Maduro en Caracas en una operación militar de Estados Unidos, este lunes 05 de diciembre se le trasladó en helicóptero a un tribunal en Nueva York para comparecer su situación penal.
Maduro es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el pasado sábado 03 de enero que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y una imponente fuerza naval.
El expresidente será presentado ante un juez al mediodía hora local. Asimismo, en la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.
En las imágenes se puede observar que Maduro está esposado mientras es acompañado por agentes de la DEA y detrás de él otros elementos escoltan a su esposa quien también camina esposada.
* Con información de AFP