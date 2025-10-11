¡Atención! Cierran calles de Antigua Guatemala por la 10K de este sábado

Este sábado 11 de octubre, La Municipalidad de Antigua Guatemala llevará a cabo la "10K de Leyendas Antigua Guatemala".

La carrera comenzará a las 19:00, pero los preparativos ya comenzaron a realizarse.

Varias calles del centro de la ciudad colonial han sido cerradas, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas.

El punto de partida y la meta será en la Plaza Mayor.

Esta será la ruta de la carrera para este sábado 11 de octubre.