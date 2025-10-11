Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Cierran calles de Antigua Guatemala por la 10K de este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de octubre de 2025, 09:13
Desde horas de la mañana han iniciado con los preparativos para la carrera 10k de Leyendas en La Antigua Guatemala.&nbsp;(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Desde horas de la mañana han iniciado con los preparativos para la carrera 10k de Leyendas en La Antigua Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Rutas principales del centro ya están siendo cerradas por los preparativos de la carrera.

EN CONTEXTO: La "10K" de Leyendas de Guatemala en Antigua

Este sábado 11 de octubre, La Municipalidad de Antigua Guatemala llevará a cabo la "10K de Leyendas Antigua Guatemala".

La carrera comenzará a las 19:00, pero los preparativos ya comenzaron a realizarse.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Varias calles del centro de la ciudad colonial han sido cerradas, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas. 

El punto de partida y la meta será en la Plaza Mayor.

Esta será la ruta de la carrera para este sábado 11 de octubre.
Esta será la ruta de la carrera para este sábado 11 de octubre.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar