Accidente en avenida Petapa deja a un joven fallecido

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Un hombre de 23 años falleció luego que por razones desconocidas sufriera una caída desde su motocicleta hacia la cinta asfáltica y posteriormente fuera atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

La víctima fue auxiliada por Bomberos Municipales, al llegar los socorristas fue localizado en el carril central de la Avenida Petapa 49 calle zona 12.

El joven de 23 años falleció debido a politraumatismo. (Foto: CMB)

Durante el proceso de evaluación se confirmó que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo.

Tras determinar el fallecimiento se coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias de ley y la escena fue resguardada por la Policía Nacional Civil..

Autoridades resguardan el área en espera del Ministerio Público. (Foto: CMB)