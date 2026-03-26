Piloto fallece tras colisionar contra un camión en la Interamericana (video)

Un accidente de tránsito quedó registrado en el kilómetro 40.5 de la ruta interamericana hacia occidente. En el percance se vieron involucrados un picop y un camión de carga, ambos quedaron destruidos de su estructura luego de colisionar.

Tras hacer las revisiones correspondientes se determinó que en el interior del picop quedó una persona fallecida, según determinaron los bomberos que asistieron al lugar.

Por las áreas dañadas de ambos vehículos, se presume que colisionaron de frente. (Foto: ASONBOMD)

Hasta ahora se desconoce el origen del accidente. Aunque testigos indican que el vehículo particular conducía contra la vía.

Para el rescate de la víctima se utilizó equipo de extracción vehicular y se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Tras el hecho se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley. (Foto: ASONBOMD)