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Piloto fallece tras colisionar contra un camión en la Interamericana (video)

  • Por Reychel Méndez
26 de marzo de 2026, 06:46
Tras la colisión, bomberos rescataron el cuerpo de uno de los conductores que quedó atrapado entre los hierros torcidos del vehículo. (Foto: ASONBOMD)

Tras la colisión, bomberos rescataron el cuerpo de uno de los conductores que quedó atrapado entre los hierros torcidos del vehículo. (Foto: ASONBOMD)

El automóvil quedó completamente destruido tras colisionar contra un camión de carga.

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Un accidente de tránsito quedó registrado en el kilómetro 40.5 de la ruta interamericana hacia occidente. En el percance se vieron involucrados un picop y un camión de carga, ambos quedaron destruidos de su estructura luego de colisionar.

Tras hacer las revisiones correspondientes se determinó que en el interior del picop quedó una persona fallecida, según determinaron los bomberos que asistieron al lugar.

Por las áreas dañadas de ambos vehículos, se presume que colisionaron de frente. (Foto: ASONBOMD)
Por las áreas dañadas de ambos vehículos, se presume que colisionaron de frente. (Foto: ASONBOMD)

Hasta ahora se desconoce el origen del accidente. Aunque testigos indican que el vehículo particular conducía contra la vía.

Para el rescate de la víctima se utilizó equipo de extracción vehicular y se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Tras el hecho se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley. (Foto: ASONBOMD)
Tras el hecho se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley. (Foto: ASONBOMD)

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