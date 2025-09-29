Accidente en bulevar Los Próceres provoca cierre parcial en zona 10

-

Varios incidentes se reportan la mañana de este lunes que dejaron a dos personas heridas en distintos puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre cae de vehículo y es arrastrado hacia el río Naranjo en San Marcos (video)

El tránsito en el bulevar Los Próceres, 22 avenida de la zona 10, se vio afectado luego de que un vehículo de transporte de carga perdiera un neumático, el cual impactó contra otros automóviles.

(Foto: PMT)

Las Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que no se reportan personas lesionadas, y además, ya se trabaja en la habilitación del paso.

Otros incidentes

En la sexta avenida y 18 calle de la zona 1, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y bomberos municipales brindaron asistencia prehospitalaria a un joven que resultó herido tras ser víctima de un robo. Fue trasladado a un centro asistencial.

Asimismo, una colisión entre un vehículo y una motocicleta ocurrió en la calzada San Juan y 33 avenida, zona 7. El percance solo dejó daños materiales y el tránsito está siendo regulado hacia el sector de El Trébol.

Un segundo accidente entre un vehículo y una motocicleta se registró en la 2a. avenida y 6a. calle de la zona 1, donde bomberos municipales trasladaron a un herido a un centro asistencial.

Varios incidentes se reportan la mañana de este lunes que dejaron a dos personas heridas en distintos puntos de la ciudad.



: Amilcar Montejo/PMT#Reporte #tránsito #ciudad pic.twitter.com/4StgdT6QkR — Susana Manai (@smanai_soy502) September 29, 2025

Finalmente, las autoridades recomiendan precaución en el final del bulevar La Pedrera, en la conexión hacia Chinautla, frente al estadio Cementos Progreso, donde la Policía Nacional Civil (PNC) realiza una actividad del Ministerio de Gobernación.