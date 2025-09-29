Hombre cae de vehículo y es arrastrado hacia el río Naranjo en San Marcos (video)

Un hombre que viajaba en la parte trasera de un vehículo tipo picop en marcha cayó a la cinta asfáltica y fue arrastrado por una correntada, mientras transitaba por un camino donde tras las lluvias provocaron el desbordamiento de cascadas sobre la carretera.

Según la información preliminar el hombre fue identificado como Mario Recinos. El hecho sucedió el sábado 27 de septiembre en horas de la tarde.

Tras la caída, Recinos fue arrastrado por la corriente hacia el río Naranjo.

Testigos que circulaban el área presenciaron el hecho, pero debido a las circunstancias climáticas no lograron intervenir para ayudarlo.

Las autoridades municipales de Coatepeque iniciaron las labores de búsqueda con drones para inspeccionar el área desde la noche del sábado y desde las primeras horas del pasado domingo.

Sin embargo, tras las acciones de rastreo el hombre aún no ha sido localizado.

