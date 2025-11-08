Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor pierde el control y se accidenta en zona 16

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de noviembre de 2025, 08:34
El accidente produjo únicamente daño material. (Foto: Bomberos Municipales)

El accidente produjo únicamente daño material. (Foto: Bomberos Municipales)

El siniestro se suma a la tendencia de accidentes nocturnos en la Ciudad de Guatemala, donde la noche del viernes es un horario de riesgo. Cifras de tránsito revelan que el pico de incidentes se registra alrededor de las 20:00 horas.

OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 8 de noviembre

Durante la noche del viernes 7 de noviembre, los Bomberos Municipales, acudieron a cubrir un accidente en el Bulevar Rafael Landívar y 25 Avenida Zona 16.

El conductor de un vehículo clásico, habría perdido el control por razones desconocidas, volcando en el asfalto.

Los socorristas acudieron a brindarle asistencia, reportando daño material al vehículo implicado en el accidente. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar