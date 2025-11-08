Conductor pierde el control y se accidenta en zona 16

El siniestro se suma a la tendencia de accidentes nocturnos en la Ciudad de Guatemala, donde la noche del viernes es un horario de riesgo. Cifras de tránsito revelan que el pico de incidentes se registra alrededor de las 20:00 horas.
OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 8 de noviembre
Durante la noche del viernes 7 de noviembre, los Bomberos Municipales, acudieron a cubrir un accidente en el Bulevar Rafael Landívar y 25 Avenida Zona 16.
El conductor de un vehículo clásico, habría perdido el control por razones desconocidas, volcando en el asfalto.
Los socorristas acudieron a brindarle asistencia, reportando daño material al vehículo implicado en el accidente.