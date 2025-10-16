Múltiple colisión en la ruta al pacífico provoca cierre de carriles hacia la capital

Autoridades advierten cierre de carriles en el kilómetro 14 CA-9 hacia la ciudad.
Un accidente de tránsito en el kilómetro 14 de la ruta CA-9, con dirección a la ciudad, involucró a cinco vehículos; uno liviano, dos del transporte transporte pesado y dos motocicletas.
Los bomberos voluntarios confirmaron el fallecimiento de una persona tras el impacto.
Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, informó que actualmente se coordinan acciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
Cierre de carriles
Además, Santos indicó que la movilización de los vehículos involucrados y las diligencias del MP generarán cierres de carriles en la zona.
La PMT Villa Nueva recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar rutas alternas para evitar congestión en la ruta hacia la ciudad.
Hasta el momento se desconocen las causas de este triple choque.