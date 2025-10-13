Guatemala pedirá Alerta Roja Internacional a Interpol por fuga de reos

-

Según el director de la PNC uno de los 19 reos fugados ya se había escapado en 2016 y fue recapturado.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, informó que continúan los operativos para ubicar a los 19 reos que permanecen prófugos, tras la fuga registrada en el Centro de Detención Fraijanes II.

Según explicó, los grupos de búsqueda se concentran en la zona 18, Villa Nueva, Mixco, Villa Lobos, Mezquital, Búcaro, Santa Faz y San Pedro Ayampuc, donde se presume que los fugitivos podrían estar ocultos.

Boteo detalló que los reos fugados son jefes de al menos ocho clicas y que representan estructuras criminales activas. Desde la confirmación del escape, unidades especializadas como Dipanda y Deic fueron desplegadas con el objetivo de lograr su captura, indicó.

Los reos fugados son jefes de al menos ocho clicas y representan estructuras criminales activas, indicó el director de la PNC. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Asimismo, indicó que este lunes la PNC presentará una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para solicitar una Alerta Roja Internacional a través de Interpol, con el fin de ampliar la búsqueda fuera del país.

"Ahorita estamos generando la denuncia al Ministerio Público para que se haga una Alerta Roja Internacional con Interpool", expresó Boteo.

Fuga en 2016

El director recordó un antecedente ocurrido en 2016, cuando cinco reos considerados de alta peligrosidad se fugaron; uno de ellos figura entre los prófugos actuales; mientras que otro fue abatido en Suchitepéquez. Por esta razón, las autoridades no descartan que los fugitivos intenten huir hacia México o Honduras.

Si tiene información que conduzca a su captura, comuníquese al 110 de la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/UqLDrNBP5L — MinGob (@mingobguate) October 13, 2025

En cuanto a las versiones que apuntan a que los reos escaparon utilizando uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC), Boteo aclaró que no se descarta que se tratara de uniformes del Sistema Penitenciario.

"No necesariamente considero que (los uniformes) sean de la policía nacional civil, es más lógico que utilicen un tipo de uniforme, posiblemente, del sistema penitenciario", puntualizó.

Además, indicó que según los registros de control, la fuga habría ocurrido entre los meses de septiembre y octubre.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la destitución del director del Sistema Penitenciario, así como de los directores y subdirectores de Fraijanes II, Pavón, Mariscal Zavala y Puerto Barrios.

El Ministro de Gobernación catalogó como "una falla gravísima al sistema penitenciario" la fuga de los 20 reos de Fraijanes II. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Asimismo, explicó que los cambios buscan fortalecer la gestión penitenciaria y que se investigará a todo funcionario que haya tenido algún grado de responsabilidad, ya sea por acción u omisión.

Jiménez afirmó que las investigaciones continuarán y que cualquier persona implicada será denunciada penalmente y separada del cargo.

Denuncia ciudadana

El director de la PNC informó que se mantiene la línea directa del contacto 3764-1561 para recibir información confidencial, videos, audios o ubicaciones que contribuyan a la localización de los reos fugados