Accidente de tránsito deja dos heridos en el Periférico (video)

Las imágenes muestran a uno de los conductores desorientado tras el impacto.
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Un accidente vial se registró esta mañana de miércoles en el Periférico zona 7.
Los conductores de dos motocicletas colisionaron sobre el puente Roosevelt hacia el Puente San Juan.
Amílcar Montejo, director de Emetra, afirma que hay dos heridos y desde ya se coordina con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, pide precaución para quienes circulan por el sector.