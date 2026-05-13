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Accidente de tránsito deja dos heridos en el Periférico (video)

  • Por Jessica González
13 de mayo de 2026, 08:58
Agentes de tránsito ya coordinan el paso en el lugar. (Foto: captura de video)

Agentes de tránsito ya coordinan el paso en el lugar. (Foto: captura de video)

Las imágenes muestran a uno de los conductores desorientado tras el impacto.

OTRAS NOTICIAS: ¡Destrozado! Así quedó el auto tras mortal accidente en la Interamericana (video)

Un accidente vial se registró esta mañana de miércoles en el Periférico zona 7.

Los conductores de dos motocicletas colisionaron sobre el puente Roosevelt hacia el Puente San Juan.

Amílcar Montejo, director de Emetra, afirma que hay dos heridos y desde ya se coordina con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Asimismo, pide precaución para quienes circulan por el sector. 

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