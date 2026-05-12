¡Destrozado! Así quedó el auto tras mortal accidente en la Interamericana (video)

El vehículo, donde fallecieron dos personas, fue retirado con una grúa.
EN CONTEXTO: Surge video del trágico accidente que dejó dos fallecidos en la Interamericana
Una familia que se dirigía de la capital hacia Quiché para celebrar el Día de la Madre, sufrió un mortal accidente.
El hecho se registró en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la aldea Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.
El auto en el que se conducía la familia, un picop rojo, fue embestido por un camión.
Debido al fuerte impacto, el picop volcó haciendo que sus ocupantes salieran expulsados con fuerza hacia el asfalto, mientras que el camión chocó contra una vivienda y posteriormente cayó a una hondonada.
El percance dejó varios heridos y dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 13 años identificada como Patricia.
Un nuevo video muestra cómo el auto, completamente destrozado, fue retirado del lugar con una grúa.
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