Accidente de tránsito deja un fallecido y dos heridos en ruta de Retalhuleu (video)

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 174.5 de la ruta CA-2 Occidente, el cual dejó una persona fallecida y dos heridos.
La noche de este jueves se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 174.5 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Santa Cruz Mulúa, en Retalhuleu.
En el incidente se vieron involucrados un tráiler y un picop, en el que quedó una persona fallecida y dos heridas, tras el percance vial.
Bomberos Municipales Departamentales de Cuyotenango se movilizaron al lugar y luego de atender a los heridos, los trasladaron al Hospital Nacional de Mazatenango.
Las víctimas aún no han sido identificadas, sin embargo, se dio a conocer que la persona que ya no contaba con signos vitales, es de sexo masculino.
El carril que conduce hacia el occidente se encuentra obstruido, por lo que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) atiende el tránsito y alterna el paso en el sector.