Graban el momento en que saquean tienda de celulares en Sololá

Cámaras de seguridad captaron el robo cometido en un negocio de venta de celulares, donde tres sujetos irrumpieron para sustraer aparatos electrónicos valorados en más de Q150 mil.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos individuos ingresan a una venta de celulares y se roban los productos electrónicos, en Sololá.
Por medio de las redes sociales se han hecho virales los videos compartidos por los afectados, quienes indicaron que el hecho se llevó a cabo la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre.
En las primeras imágenes se observa el momento en que un vehículo de color beige se estaciona frente al negocio, luego descienden tres sujetos junto a costales y un aparato especial para abrir el local.
En el momento que logran abrir, dos de estas personas ingresan mientras el tercero se queda afuera vigilando y esperando a que sus acompañantes salgan para luego huir.
El saqueo
En las otras imágenes, se observa cuando los dos malhechores ingresan al local, mientras uno de ellos desconecta la alarma que sonó.
Posteriormente, ambos saquean el lugar y se logran llevar varios aparatos electrónicos, los cuales se estima que representan pérdidas superiores a Q150 mil, según indicó el propietario.