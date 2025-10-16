Accidente de tránsito deja tres personas fallecidas en ruta Interamericana (video)

En el percance vial estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado y un automóvil.
OTRAS NOTICIAS: Múltiple colisión en la ruta al pacífico provoca cierre de carriles hacia la capital
En el kilómetro 97 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango se registró un accidente de tránsito.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar verificaron que habían tres personas que ya no contaban con signos vitales.
Se trata de los tres tripulantes, quienes aún no han sido identificados y que se transportaban en la cabina del camión, el cual ha quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Mientras, el conductor del vehículo liviano fue atendido por los socorristas, ya que presentaba golpes leves y crisis nerviosa.
Autoridades indicaron que se ha coordinado con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para realizar las respectivas diligencias.
En las imágenes compartidas se observa los serios daños ocasionados por el percance vial, donde el tránsito se ve afectado debido a la obstaculización de uno de los carriles.