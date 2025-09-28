El accidente que genera tránsito en la calzada Aguilar Batres

El conductor del vehículo falleció tras el impacto.
Un trágico accidente ocurrido en la 43 calle, calzada Aguilar Batres, zona 11, está generando tránsito con dirección hacia la ciudad capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó a una persona fallecida luego accidentarse mientras conducía sobre la calzada.
El Ministerio Público (MP) ya trabaja en el lugar, por lo que el paso por el sector es lento.
Hasta ahora se desconocen las causas del accidente