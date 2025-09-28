La bolsa negra que escondía un arma de fuego en una iglesia

Una misteriosa bolsa fue dejada en las gradas de una iglesia.
Vecinos de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de notar una bolsa negra tirada en la entrada de una iglesia de la zona 1.
Cuando los agentes llegaron y abrieron la bolsa, descubrieron un fusil AK-47.
El fusil fue embalado por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.
Armas de alto calibre en "El Gallito"
El pasado sábado, la PNC logró la detención de dos hombres, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.
Al momento de la captura, los dos sujetos portaban una subametralladora Uzi y 15 municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.
El operativo se llevó a cabo en la 7a. avenida y 12 calle, barrio El Gallito, zona 3.
Los capturados fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy".