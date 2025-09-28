Versión Impresa
La bolsa negra que escondía un arma de fuego en una iglesia

  • Por Jessica González
28 de septiembre de 2025, 07:35
Vecinos alertaron a las autoridades. (Foto: Shutterstock)

Una misteriosa bolsa fue dejada en las gradas de una iglesia.

Vecinos de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) luego de notar una bolsa negra tirada en la entrada de una iglesia de la zona 1.

Cuando los agentes llegaron y abrieron la bolsa, descubrieron un fusil AK-47.

El fusil fue embalado por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

(Foto: PNC)
Armas de alto calibre en "El Gallito"

El pasado sábado, la PNC logró la detención de dos hombres, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

Al momento de la captura, los dos sujetos portaban una subametralladora Uzi y 15 municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.

(Foto: PNC)
El operativo se llevó a cabo en la 7a. avenida y 12 calle, barrio El Gallito, zona 3.

Los capturados fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy".

