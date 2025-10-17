Choque en kilómetro 19.5 de ruta al pacífico provoca tránsito lento hacia la ciudad

Tras el percance dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial.
La mañana de este viernes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre un accidente en el kilómetro 19.5 de la ruta hacia la Ciudad de Guatemala, donde dos motoristas fueron atropellados.
Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, explicó que el hecho ocasionó tránsito lento en dirección a la capital, debido a la atención de la emergencia y traslado de los conductores heridos a un centro asistencial para recibir atención médica.
Según el reporte, el conductor responsable se dio a la fuga tras el incidente.