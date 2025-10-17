Versión Impresa
Imágenes del vehículo volcado sobre calzada Roosevelt la madrugada de este viernes

  • Por Susana Manai
17 de octubre de 2025, 06:50
Bomberos voluntarios rescataron a dos tripulantes que fueron trasladados a un centro asistencial en estado crítico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El automóvil quedó completamente destruido tras el impacto y dos personas fueron rescatadas con equipo especial.

En la madrugada de este viernes 17 de octubre, los Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito ocurrido sobre la 19 avenida de la Calzada Roosevelt, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
El hecho involucró a un vehículo particular color gris que volcó tras perder el control, según indicaron los socorristas.  

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades informaron que el conductor, identificado como Marco René Marroquín Estrada, de 26 años, fue rescatado del interior del automóvil.  

(Foto: Bomberos Voluntarios)
También, auxiliaron a una mujer que lo acompañaba, quien no ha sido identificada y fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico. 

Los bomberos utilizaron equipo hidráulico de rescate vehicular para liberar a ambas personas, debido a los daños estructurales del automóvil. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Imágenes compartidas por los Bomberos Voluntarios muestran el vehículo color gris completamente volcado y destruido. El accidente no interrumpió el paso vehicular, pues el automóvil quedó del lado de una gasolinera. 

