Imágenes del vehículo volcado sobre calzada Roosevelt la madrugada de este viernes

El automóvil quedó completamente destruido tras el impacto y dos personas fueron rescatadas con equipo especial.
En la madrugada de este viernes 17 de octubre, los Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito ocurrido sobre la 19 avenida de la Calzada Roosevelt, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
El hecho involucró a un vehículo particular color gris que volcó tras perder el control, según indicaron los socorristas.
Las autoridades informaron que el conductor, identificado como Marco René Marroquín Estrada, de 26 años, fue rescatado del interior del automóvil.
También, auxiliaron a una mujer que lo acompañaba, quien no ha sido identificada y fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico.
Los bomberos utilizaron equipo hidráulico de rescate vehicular para liberar a ambas personas, debido a los daños estructurales del automóvil.
Imágenes compartidas por los Bomberos Voluntarios muestran el vehículo color gris completamente volcado y destruido. El accidente no interrumpió el paso vehicular, pues el automóvil quedó del lado de una gasolinera.