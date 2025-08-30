¡Accidente múltiple en la ruta al Pacífico! Tráiler embiste a cinco vehículos

Un tráiler impactó a varios vehículos en un sector de la CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Bus extraurbano se incendia en ruta Interamericana (video)
Un accidente de tránsito afecta la circulación vehicular en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
El paso está bloqueado en los carriles que van a la capital, ya que el piloto de un tráiler perdió el control de la unidad y terminó por impactar a cinco vehículos.
Hasta el momento, solo se reportan daños materiales y varias personas con crisis nerviosa, quienes ya son atendidas por socorristas.