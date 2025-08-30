Versión Impresa
¡Accidente múltiple en la ruta al Pacífico! Tráiler embiste a cinco vehículos

  • Por Karla Gutiérrez
30 de agosto de 2025, 15:30
Un accidente, presuntamente ocasionado por un tráiler, impacta en el tránsito en la carretera que va de Villa Nueva a la capital. (Foto: Captura de video)

Un tráiler impactó a varios vehículos en un sector de la CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.

Un accidente de tránsito afecta la circulación vehicular en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.

El paso está bloqueado en los carriles que van a la capital, ya que el piloto de un tráiler perdió el control de la unidad y terminó por impactar a cinco vehículos.

Hasta el momento, solo se reportan daños materiales y varias personas con crisis nerviosa, quienes ya son atendidas por socorristas.

