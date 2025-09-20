Accidente de tránsito complica el tránsito en la Aguilar Batres este sábado

-

El incidente de tránsito se produjo en horas de la tarde de este 20 de septiembre.

Un accidente de tránsito se produjo este sábado en la calzada Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12, a pocos metros de incorporación hacia el Anillo Periférico.

Los Bomberos Voluntarios recibieron la llamada de alerta sobre el conductor de una motocicleta que fue arrollado por un camión del transporte pesado.

Al llegar al lugar del percance, los socorristas verificaron el estado del afectado, pero constataron que había fallecido de manera inmediata.

El piloto de una motocileta quedó fallecido en la Calzada Aguilar Batres y 29 calle, zona 12.



Hasta el momento no ha sido identificado, es un hombre de aproximadamente 30 años. #CVBalServicio pic.twitter.com/vTzkDTpbyS — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 20, 2025

El percance afecta la movilidad para los conductores que provienen del sur hacia El Trébol o que buscan incorporarse hacia el Anillo Periférico con dirección a la Universidad de San Carlos y hacia el norte de la ciudad.

Se estima que las acciones para el levantamiento del cuerpo complique la movilidad durante gran parte de la tarde de este sábado.