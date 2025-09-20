Así trataron de rescatar cuerpos de madre e hijas soterradas en Alta Verapaz (video)

Una de las víctimas tenía apenas 7 años.
Una tragedia ha enlutado a toda la comunidad del Barrio Las Gallinas, municipio de Senahú, Alta Verapaz, luego que un deslave cayera sobre varias casas y dejara soterrados a tres integrantes de una familia.
Según Bomberos Municipales Departamentales de Senahú, esta madrugada lograron rescatar los tres cuerpos que fueron identificados como Esperanza Chub Caal, 34 años, Daylin Dayana Mishel May, 13 años y Kinderly Pamely Esperanza May Chub, 7 años.
El incidente ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre.

Las fuertes lluvias que han caído durante las últimas horas provocaron otros deslizamientos que incomunicaron a la comunidad, por lo que autoridades y vecinos han trabajado para despejar las rutas y evaluar riesgos en el área.