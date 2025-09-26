Accidente de tránsito complica el paso en zona 10 hacia el estadio Doroteo Guamuch

-

Además, se reportan otros percances en zona 1, 18 y 25 de la ciudad.

Este viernes 26 de septiembre la La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa sobre los acontecimientos de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

El tránsito se encuentra complicado en el cruce de la avenida La Barranquilla y la calle Mariscal, entre las zonas 5 y 10, debido a un choque entre un camión y una motocicleta. Las filas afectan a quienes se dirigen desde la zona 10 hacia el estadio Doroteo Guamuch.

El Ministerio Público (MP) realiza las diligencias correspondientes, pues se reporta una persona falleció en el lugar, tras el accidente. La PMT recomienda seguir las indicaciones de los agentes de Emetra.

Otros incidentes

En otro punto, un vehículo con desperfectos mecánicos fue retirado de la ruta al Atlántico, a la altura del kilómetro 10 en la zona 25, lo que generó complicaciones en la salida de la ciudad capital.

Además, un autobús de transporte extraurbano quedó varado por fallas mecánicas frente a la entrada de la colonia Los Olivos en la zona 18. El percance dificultó temporalmente el ingreso hacia la colonia Maya, pero el vehículo ya está siendo reparado.

Finalmente, un hombre fue atropellado en el cruce de la 8a. avenida y 10a. calle de la zona 1. Bomberos Municipales le brindaron asistencia en el lugar. Se recomienda precaución al circular hacia el sur del Centro Histórico.