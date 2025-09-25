Conductor maneja sin control y termina chocando con otro auto (video)

Un conductor captó como el piloto manejaba sin ninguna estabilidad hasta que chocó.
El conductor de un auto, tipo picop, fue captado en la carretera de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.
Las imágenes, tomadas por otro conductor, muestran cómo el hombre maneja sin control y sin respetar su carril.
El video publicado en redes sociales muestra el momento en que finalmente el sujeto se estrella con otro auto que venía en su vía.
La mercadería que transportaba quedó en el suelo totalmente destruida.