Accidente de tránsito deja un fallecido en ruta al Pacífico este lunes

Socorristas confirmaron la muerte de un conductor tras el percance vial.
Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 8 de diciembre en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar tras haber sido alertados de la emergencia, pero tras su llegada constataron que el conductor de un vehículo de dos ruedas ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre que aún no ha sido identificado y quien murió de politraumatismo tras haber impactado.
Se desconoce el motivo del accidente, por lo que las autoridades correspondientes realizan las investigaciones y diligencias en la escena.