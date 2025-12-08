Vehículo colisiona contra un poste en la calzada Atanasio Tzul

Un automovilista perdió el control del vehículo y chocó en la mencionada ruta.
OTRAS NOTICIAS: Microbús vuelca y deja ocho lesionados en la ruta Interamericana
En la calzada Atanasio Tzul y 53 calle de la zona 12, en la ciudad de Guatemala, se registró un accidente de tránsito donde se vio involucrado un vehículo particular.
Por motivos que aún se desconocen, el conductor del automóvil perdió el control de este y colisionó contra un poste ubicado en este sector.
Los tripulantes fueron evaluados por los Bomberos Municipales, quienes arribaron al lugar.
A pesar del percance, las víctimas sufrieron heridas leves y no necesitaron de un traslado a un centro asistencial.
El tránsito se ha visto afectado en el área debido a este inconveniente vial.