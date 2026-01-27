Versión Impresa
Accidente en Villa Canales deja a 15 personas heridas

  • Por Reychel Méndez
27 de enero de 2026, 07:26
El accidente sucedió en la salida de la Aldea El Porvenir, puente Tepocate,&nbsp;Villa Canales. (Foto: Redes Sociales)

Varias unidades de bomberos se presentaron al lugar y trasladaron a varios pasajeros heridos. 

Durante las primeras horas de la mañana se reportó un accidente de tránsito en Villa Canales, luego que un conductor de transporte colectivo perdiera el control y terminara empotrado en una vivienda. 

De forma preliminar se conoce que el bus perdió el control debido a que la ruta en la que se dirigía tiene una bajada pronunciada.

El accidente ocurrió en cercanías al puente El Porvenir, Villa Canales.

La emergencia fue atendida por varias unidades de Bomberos Voluntarios. (Foto: CBV)
Al lugar se presentaron varias unidades de Bomberos Voluntarios quienes atendieron a 15 personas heridas que posteriormente fueron trasladadas y también prestaron atención prehospitalaria a quienes presentaban crisis nerviosa. 

Asimismo, el conductor fue arrestado por agentes de la PNC y trasladado hacia la Torre de Tribunales para definir su situación penal. 

 

Varias personas terminaron heridas tras la colisión. (Foto: CBV)
