¡Mañana accidentada! Los incidentes viales que dejaron personas heridas en la Ciudad

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Los accidentes se registraron en distintos puntos de la ciudad durante la mañana de este miércoles 24 de junio.

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 24 de junio, las autoridades de tránsito y cuerpos de bomberos han reportado al menos tres accidentes viales ocurridos en la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, informó que uno de esos percances sucedió en la Cuesta Lavarreda sobre la 7 calle y 16 avenida de la zona 18. En el lugar, una conductora sufrió lesiones tras perder el control de la motocicleta que conducía y deslizarse sobre el asfalto.

Bomberos Municipales y Voluntarios llegaron al lugar para atenderla y brindarle primeros auxilios. Debido a sus heridas, fue trasladada a un centro asistencial.

Tras el percance se realizaron acciones para restablecer carril reversible y la habilitación del tramo. (Foto: Amilcar Montejo)

El segundo percance ocurrió en la avenida Bolivar y 29 calle de la zona 8 capitalina. En esta área, dos motocicletas colisionaron. Del accidente, dos personas resultaron con heridas. Los Bomberos Voluntarios atenderieron a los heridos.

El hecho sucedió en dirección a zona 1. (Foto: Amilcar Montejo)

Por último, las autoridades reportaron un accidente en la Diagonal 25, frente a la Colonia El Limón, en la zona 18.

En este punto, una conductora no pudo controlar su motocicleta, esta se deslizó y cayó de la misma. La mujer sufrió lesiones de consideración y los Bomberos Municipales, que atendieron la emergencia, también la trasladaron a un hospital.

Asimismo, los agentes de tránsito coordinaron la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con el protocolo establecido.