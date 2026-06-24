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¡En la madrugada! Así intentaron robarse un auto en Mixco (video)

  • Por Reychel Méndez
24 de junio de 2026, 07:17
Posteriormente se presentó la Policía Nacional Civil al lugar. (Foto: Captura de video)

Posteriormente se presentó la Policía Nacional Civil al lugar. (Foto: Captura de video)

El hecho quedó evidenciado por medio de una cámara de vigilancia del sector.

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Durante la madrugada del pasado martes 23 de junio, se reportó un intento de robo en la zona 10 de Mixco.

El hecho quedó documentado por medio de una cámara de vigilancia instalada en el sector, según la información proporcionada por el video, sucedió minutos después de las dos de la mañana.

En el video se puede observar que un hombre se acerca a un automóvil, el cual estaba parqueado en la vía pública. Vigila por algunos segundos e intenta forzar la puerta del conductor para cometer el robo.

Segundos después, otra persona se observa en el video, aparentemente es cómplice del primer sujeto, ya que custodia el área por algunos momentos.

Tras varios minutos, intercambian palabras de alerta y deciden retirarse del lugar.

Según la información de la publicación del video, al lugar se presentó la Policía Nacional Civil.

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