Por anulación de Semilla: Accionan para evitar invalidación de la elección de Arévalo

-

Dos abogados accionaron ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la debida ejecutoria de los resultados electorales, mismos que le dieron la victoria presidencial a Bernardo Arévalo por parte del Movimiento Semilla.

Debido a que el juez Fredy Orellana solicitó la nulidad del Movimiento Semilla, dos abogados accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la debida ejecutoria de los resultados electorales.

Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra, presentaron la acción de amparo para garantizar la toma de posesión y exigir que se respete la decisión de la transición democrática tras últimas elecciones generales de 2003.

"Estamos aquí en defensa de la sentencia histórica del 14 de diciembre de 2023, la CC ordenó que se respetara el proceso electoral y que los órganos de investigación criminal pueden investigar la comisión de delitos, pero jamás el ámbito penal puede alterar los resultados", explicó Ortiz.

También precisó que la resolución de Orellana "viola directamente la constitución, la democracia y esta sentencia", en resolución a lo establecido en diciembre del último año electoral.

Por su parte, Saavedra indicó que debido a la sentencia en mención, las resoluciones de algún juez no pueden revertir los resultados. "Pedimos la debida asistencia a la medida ejecutoria", explicó.

Orellana dictó "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla", y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, le pide dar cumplimiento a la orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondientes.

Diputados electos por dicho movimiento, manifestaron su malestar con la resolución del juez en sus redes sociales, ese es el caso de José Carlos Sanabria.