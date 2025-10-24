Juez Orellana pide al Congreso y TSE que desconozca a funcionarios de Semilla

-

Diputados critican accionar del juez y señalan que no han sido notificados.

El juez séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que procedan a desconocer a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla.

La tarde de este viernes circularon en redes sociales fotografías de los oficios que el juez Orellana envío al Congreso y el TSE.

En los documentos señala que ordena en virtud de lo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

El Juzgado séptimo de Primera Instancia Penal giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



En el caso del TSE el juez pide que se "proceda a darle cumplimiento a dicha orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondiente" en un plazo de 2 horas bajo el apercibimiento de que su incumplimiento provocará que se certifique lo conducente al responsable de ejecutar la acción.

Mientras que el oficio girado al Congreso menciona que debe conocerse "para los efectos jurídicos correspondientes según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo".

En ambas situaciones el propósito sería que tanto el Organismo Legislativo como el Tribunal Supremo Electoral desconozcan a los funcionarios que fueron electos por ese partido político.

Critican decisión

Samuel Pérez, diputado electo por el Partido Movimiento Semilla, fue consultado al respecto de los oficios y respondió que le parecen un "absurdo" y aunque dijo que no le habían notificado no dudo que sea una acción real.

"Ya lo hemos dicho muchísimas veces y el único que no entiende es Orellana, un juez no puede cancelar y mucho menos anular un Gobierno o una elección, en ese caso si hubiera un mecanismo para eso le compete exclusivamente al TSE", declaró el legislador.

Agregó que "este texto del juez Orellana tiene tanta validez como un tuit —post de redes sociales—, no sirve para nada porque a él no le corresponde decidir sobre los partidos políticos y mucho menos sobre la legitimidad o legalidad de las elecciones".

El Congreso recibió uno de los oficios girados por el juez Fredy Orellana. (Foto: Archivo / Soy502)

Pérez calificó las acciones del juez Séptimo Penal como un capricho y destacó que tienen varios años sin poder tener acceso a la carpeta judicial que conoce Orellana.

Mientras tanto la también congresista electa por el Partido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, confirmó que hasta el momento la organización política no ha sido notificado por el Juzgado Séptimo.

La agrupación publicó el siguiente comunicado como muestra de rechazo a la resolución emitida por el juez Orellana: