Caso UNOPS: Aceptan pruebas contra exjefe de Presupuesto de Salud

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La mayoría de la prueba presentada por el MP contra Luis Felipe Aldana, exjefe de Presupuesto del Ministerio de Salud, fue aceptada en el caso UNOPS: Corrupción presidencial.

El Juzgado Noveno Penal, a cargo de juez Guillermo Luna, aceptó la mayoría de la prueba presentada por el Ministerio Público (MP), en contra del exjefe de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Luis Felipe Aldana, en el caso UNOPS: Corrupción presidencial.

Según lo presentado por MP, suman más de 100 medios de prueba de tipo testimonial, material y documental los presentados para comprobar la responsabilidad de Aldana, acusado de falsedad ideológica relacionada con decisiones administrativas vinculadas a un convenio suscrito con un organismo internacional.

Con esto, Aldana deberá enfrentar el inicio del debate oral y público, previsto para el próximo 19 de agosto por parte del Tribunal Octavo de Sentencia.

Tras aceptar, en su mayoría la prueba presentada por el Ministerio Público, contra el exjefe de Presupuesto del Ministerio Salud, Luis Felipe Aldana, el juez Noveno Penal, Guillermo Luna, fijó para el 19 de agosto el inicio del juicio. (Video: Estuardo Paredes/Colaborador) pic.twitter.com/5xIbOlRNNG — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 23, 2026

Sobre el caso

El caso "UNOPS: Corrupción presidencial" se relaciona con un convenio firmado entre el Estado de Guatemala y un organismo de Naciones Unidas.

En este proceso, el juzgado Noveno Penal decidió enviar a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud con el supuesto de que Aldana habría estado relacionado con decisiones administrativas vinculadas al convenio suscrito.

Este caso fue presentado por el MP en octubre de 2025, cuya investigación señala que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) habría suscrito un convenio con UNOPS sin aprobación del Congreso.