Bernardo Arévalo aseguró que no aprobó incursión militar de EE.UU. en Guatemala

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Arévalo negó que haya aprobado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en territorio guatemalteco

El presidente Bernardo Arévalo descartó la ejecución de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado, durante una entrevista difundida este lunes con la agencia Afencia Francesa de Prensa (AFP).

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que Washington podría ejecutar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero", jefe de la banda criminal Tren de Aragua.

Arévalo, quien participó en Panamá en la Asamblea General de la OEA, negó que haya aprobado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en territorio guatemalteco, como afirmó a multas de mayo el diario The New York Times.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que Washington podría ejecutar operaciones en Guatemala. (Foto: AFP)

Asimismo, el presidente aseguró que la Constitución guatemalteca impide estas acciones, aunque destacó la cooperación como parte de la Coalición Anticarteles de las Américas que impulsa al presidente Donald Trump.

Según Arévalo, esa colaboración se reforzó tras concluir hace mes y medio la gestión de ocho años de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por 40 países, encabezados por Estados Unidos, que la consideran corrupta y antidemocrática.

Porras lideró una ofensiva contra Arévalo en 2024 para impedir su investidura y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados. El presidente designó en su lugar a Gabriel García Luna.

El presidente dio algunas declaraciones durante le entrevista con AFP. (Foto: AFP)

Habló sobre Consuelo Porras

Durante las preguntas que se le realizaron al mandatario dio declaraciones sobre la exfiscal general del Ministerio Público.

De ese modo, el presidente indicó que con la salida de Consuelo Porras la coordinación interna en la lucha contra el crimen (...) empieza a funcionar normalmente. Además, permite una coordinación más efectiva con nuestros socios internacionales.

También indicó que cuando el Ministerio Público estaba cooptado por la élite político-criminal era imposible la coordinación. Tenía un contacto mínimo con las fuerzas de seguridad, lo que impedía (...) operativos específicos de persecución contra el crimen organizado.

* Con información de AFP