Juzgado ordena investigar a Joviel Acevedo y al STEG por daños al patrimonio

-

Un juzgado ordenó investigar al líder sindical Joviel Acevedo y al Comité Ejecutivo del STEG por daños al patrimonio nacional.

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, especializado en Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural, ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación en contra de Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), así como al Comité Ejecutivo Nacional, sus afiliadas y afiliados.

Diputados logran acción penal contra el STEG. (Foto: Wilder López/Soy502)

La denuncia fue presentada por el diputado Samuel Pérez en conjunto con cuatro legisladores del Congreso, quienes unificaron la acción legal tras las protestas dirigidas por el sindicato, que paralizaron durante semanas el ciclo escolar 2025.

Entre los señalamientos se encuentran posibles delitos de usurpación agravada, contaminación, depredación de bienes culturales y desobediencia, derivados de los bloqueos realizados en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura y otros espacios públicos durante las manifestaciones recientes.

Juez ordena investigar a Joviel Acevedo y sindicato de Educación. (Foto: Archivo/Soy502)

Los diputados denunciantes señalaron que las acciones del sindicato afectaron gravemente los derechos de los estudiantes, además de generar daños materiales en sitios protegidos por su valor histórico y cultural. También acusaron al STEG de no acatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, lo cual constituye una falta grave en un Estado de derecho.

Con esta decisión judicial, el Ministerio Público deberá abrir una investigación formal para determinar si hubo comisión de delitos y establecer responsabilidades individuales o colectivas dentro de la dirigencia sindical.