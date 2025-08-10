Padres de familia exigen sustituir a docentes que participaron en protesta STEG

-

El Mineduc informó que ha recibido reportes sobre estos casos y que las Direcciones Departamentales están interviniendo.

Después de más de dos meses de paro laboral impulsado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), padres de familia en distintas comunidades expresaron su rechazo a que los maestros que participaron en las protestas retomen sus labores.

Argumentan que sus hijos perdieron semanas completas de clases y solicitan que se asignen nuevos docentes en su lugar.

Las inconformidades se han reportado principalmente en escuelas oficiales de Jalapa y Jutiapa, donde las diferencias entre padres y profesores han derivado en reuniones con autoridades educativas.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que ha recibido reportes sobre estos casos y que las Direcciones Departamentales están interviniendo.

En Jutiapa, se acordó la rotación de personal docente para prevenir mayores enfrentamientos.

En la aldea Trancas 1, los padres firmaron un acta solicitando el cambio de maestros y cerraron con candado la oficina de la dirección escolar.

En la comunidad Hierbabuena, cantón Valencia, se registró una situación similar.