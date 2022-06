Alexander Acha explota ante la insistencia de Rubí de dejar "La Academia"

Luego que Rubí manifestara que su deseo de querer salir de "La Academia", Alexander Acha explotó.

OTRAS NOTICIAS: Hospitalizan a Ximena Sariñana para ser intervenida de emergencia

La joven ha recibido el apoyo y reconocimiento del público durante los conciertos y la ha mantenido en el programa, sin embargo, los críticos han sido claros en decirle que no tiene talento.

La eterna quinceañera entró en controversia luego de expresar recientemente su deseo de abandonar el programa, primero ante sus compañeros, luego a sus maestros y al director Alexander Acha durante la evaluación.

"Para ser honesta, no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo, ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí", confesó en la revisión del concierto en el que fue expulsada Mariana Logue.

Acha le pidió a la concursante mantenerse enfocada: "Tu error es pensar que fracasar es no ganar La Academia, cuando este fin de semana ni siquiera la vas a ganar, necesito que te enfoques en mejorar concierto a concierto, no te estamos pidiendo algo imposible, además ya has mejorado desde la primera vez", le dijo.

En entrevista con "El Universal" Alexander explicó que las crisis de los alumnos son esperadas, pues provienen de "temas personales no resueltos", que se detonan por la exigencia de la competencia.

"Eres de la que más quieren ¿y te quieres rendir?, imagínate cuántos de tus compañeros quisieran tener el cariño que tú tienes, así que sí se puede", enfatizó el cantante.

"Me vale un cacahuate si te expulsan, pero quiero que te vayas siendo más grande, sabiendo que diste todo aquí, lo que diga la gente que te valga", concluyó.