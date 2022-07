Acosador irrumpió la mansión de Selena Gómez solo para "conocerla"

El hombre que irrumpió la casa de Selena Gómez fue sorprendido por guardias de seguridad.

El portal TMZ, dio a conocer que un hombre irrumpió en la propiedad de Selena Gómez ubicada en Los Ángeles California, Estados Unidos.

Según dicho sitio, el reporte oficial de la Policía de Estados Unidos indica que el incidente se registró a la una de la madrugada del domingo 10 de julio.

"Intentó saltar la barda"

Además, el informe detalle que el sujeto fue descubierto por los guardias del condado donde está situada la residencia, se sabe que estaba intentando saltar la barda, pero lograron evitar que lo hiciera.

Posteriormente, hicieron el llamado de emergencia al 911 y solicitaron apoyo de la Policía, aunque quiso darse a la fuga, no pudo hacerlo.

Finalmente, fue interrogado por los oficiales, pero el señalado dijo que lo único que quería era conocer a Gómez y que no tenía intenciones de hacerle daño a la intérprete de "Love You Like A Love Song".

Otro hecho similar

Tras conocerse la noticia, los seguidores de la celebridad no tardaron en reaccionar y preocuparse por el bienestar de ella. Sin embargo, la cantante se encuentra en París promocionando su línea de maquillajes "Rare Beauty".

Este no sería el primer evento donde un "fanático" se acerca al domicilio de Selena, hace unas días, un hecho similar ocurrió, cuando un hombre incendió un colchón frente a la casa de ella, mismo que resaltaba su nombre y con una sustancia roja que parecía sangre.

Afortunadamente, Selena no ha tenido que presenciar esos episodios, pues ha estado lejos de casa. Hasta el momento, la artista tampoco se ha pronunciado ante los acontecimientos.

